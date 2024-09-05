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Kayseri'de silahlı saldırı: 15 yaşındaki genç yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir inşaat firmasının satış ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 15 yaşındaki bir genç yaralandı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, silahlı saldırıda 15 yaşında bir genç yaralandı.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde bulunan bir inşaat firmasının satış ofisine silahlı saldırı yapıldı.

Saldırıda 15 yaşındaki Y.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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