Silahlı kavgada yaralanan kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Molla Caddesi'nde çıkan kavgada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan M.K, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan E.T. ve babası A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Merkez Melikgazi ilçesinde, dün, E.T. (19), babası A.T'ye ait 38 T 0291 plakalı taksiyi kullanan M.K'yi alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahla yaralamıştı.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title