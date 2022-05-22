Silahlı kavgada yaralanan kişi öldü - Haberler

Silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Molla Caddesi'nde çıkan kavgada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan M.K, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan E.T. ve babası A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Merkez Melikgazi ilçesinde, dün, E.T. (19), babası A.T'ye ait 38 T 0291 plakalı taksiyi kullanan M.K'yi alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahla yaralamıştı.
AA / Sercan Küçükşahin - Güncel