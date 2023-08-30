Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Şehit Murat Özçelebi Caddesi'nde B.G. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda B.G. tüfekle bacağından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli ise aranıyor.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel