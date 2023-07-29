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Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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Kocasinan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada H.S. isimli bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise aranıyor.

Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Teoman Sokak'ta H.S. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda H.S. silahla bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli aranıyor.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

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