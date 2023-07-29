Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kocasinan ilçesinde yaşanan silahlı kavgada H.S. isimli bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ise aranıyor.