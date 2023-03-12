Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Güncel Haberler
Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Fevzi Fevzioğlu Caddesi'nde Y.S. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Y.S, ikinci kattaki evine çıkarak balkondan av tüfeğiyle tartıştığı kişiye ateş etti. Y.S'nin açtığı ateş sonucu yaralan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli Y.S, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel