Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi öldü, şüpheli tutuklandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada O.T. hayatını kaybederken, yaralanan şüpheli L.T. tedavisinin ardından tutuklandı.
Kayseri'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Ünal Sokak'ta bulunan bir fırında çıkan, O.T'nin öldüğü kavgada yaralanan şüpheli L.T'nin, hastanedeki tedavisi tamamlandı.
L.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Melikgazi ilçesinde 4 Mart'ta O.T. ile L.T. arasında bir fırında silahlı kavga çıkmış, olayda O.T. hayatını kaybederken L.T. yaralanmıştı.