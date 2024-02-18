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Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü, 4 zanlı gözaltına alındı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Bozantı Caddesi'nde B.Ü'nün pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili A.G, Y.D, R.U. ve S.A'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Bozantı Caddesi'nde dün iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle yaralanan B.Ü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan Kayseri Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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