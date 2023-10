Kayseri'de Silahlı Kavga Sonucu Ölüm: Sanıklar Yargılanıyor

Kayseri'de bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü olayın sanıklarının yargılanmasına başlandı.

Kayseri Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan A.Ö., H.E., yakınları ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan A.Ö. ifadesinde ölen M.A'yı kendisinin vurmadığını ve işlemediği bir suçtan dolayı 1 yıla yakındır cezaevinde yattığını belirterek beraatini istedi. Diğer tutuklu sanık H.E. ise ölen M.A'nın bıçakla kendisine saldırdığını ve kendisini savunmak amacıyla yere ateş ettiğini ancak ölen M.A.'yı kendisinin öldürmediğini belirterek mahkeme heyetinden beraatini talep etti. Müştekilerden. O.A. ise ifadesinde; "Sanıklar H.E. ve A.Ö. babam M.A.'ya ve bana silahla ateş etti. Sonrasında babam M.A. vurulup düştükten sonra sanıklar arabaya binerek kaçtı" dedi. Mahkeme heyeti; sanıklar H.E. ve A.Ö.'nün tutukluluk halinin devamına karar verirken eksikliklerin giderilmesi ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinde meydana gelen olayda, A.Ö. ile O.A ve M.A. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö. yanında bulunan tabancayla M.A.'yı yaralarken, kavgada A.Ö., O.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Silahlı kavgada yaralanan 2 kişi çeşitli hastanelere kaldırılırken, A.Ö. tedavi edilmek üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.Ö. gözaltına alınırken, gerekli işlemlerin yapılması için Sarız'a götürüldü. - KAYSERİ