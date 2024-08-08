Kayseri'de silahlı kavga sonucu öldürülen kişinin cenazesi defnedildi
Kayseri'nin Talas ilçesinde, tabancayla vurularak öldürülen Mustafa Dever'in cenazesi defnedildi. Silahlı kavga sonucu hayatını kaybeden Dever'in cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kayseri'nin Talas ilçesinde, tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi defnedildi.
Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Mustafa Dever'in cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenaze, Hulusi Akar Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Dün, aralarında çıkan tartışma sonucu, A.C'nin tabancayla ateş ettiği Dever, olay yerinde hayatını kaybetmişti.