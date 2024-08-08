Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de silahlı kavga sonucu öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde, tabancayla vurularak öldürülen Mustafa Dever'in cenazesi defnedildi. Silahlı kavga sonucu hayatını kaybeden Dever'in cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi defnedildi.

Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Mustafa Dever'in cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenaze, Hulusi Akar Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, aralarında çıkan tartışma sonucu, A.C'nin tabancayla ateş ettiği Dever, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Hulusi Akar kayseri Talas Kavga Olaylar Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title