Kayseri'de silahlı kavga sonucu 2 kardeş öldürüldü, 4 zanlı adliyeye sevk edildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Suriyeli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolleri yapıldı ve ardından adliyeye getirildi.
Kayseri'de bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kardeşin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
Kocasinan ilçesinde Suriyeli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren H.E. (21) ile 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kayseri Adliyesi'ne getirildi.
Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta 5 katlı bir binanın son katında Suriyeli 2 grup arasında tartışma çıkmış, M.A. ve A.A. isimli kardeşleri tabancayla öldüren H.E. olay yerinden kaçarken polis şüpheliyi kısa sürede yakalamıştı.