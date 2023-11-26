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Kayseri'de silahlı kavga sonucu 2 kardeş öldürüldü, 4 zanlı adliyeye sevk edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Suriyeli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolleri yapıldı ve ardından adliyeye getirildi.