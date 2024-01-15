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Kayseri'de silahlı kavga davası devam ediyor

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Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Tutuklu ve tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların savunmaları ve müşteki yakınlarının talepleri mahkeme tarafından değerlendirildi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2'si tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar A.Ö. ve H.E, tutuksuz sanıklar H.E, O.A. ve M.B. ile müşteki yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık A.Ö, savunmasında, maktul M.A'yı kendisinin vurmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Olayın bir kavga sonucu meydana geldiğini savunan A.Ö, "Aramızda husumet yoktu. Kavgayla başlayan olay buralara geldi. O.A, beyzbol sopasıyla üstüme gelince korumak amaçlı yere ateş ettim. M.A'yı öldürmüş olsam söylerdim. Tabancadan çıkan mermilerin yere değip değmediği incelensin. Kasıtlı bir şey yapmadım."diye konuştu.

H.E. de daha önce söylediği her şeyin kamera kayıtlarından doğru çıktığını, kendisinin sadece boş alana ateş ettiğini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz yargılanan müşteki sanıklardan O.A. da sanıklar H.E. ile A.Ö'nün babası M.A. ve kendisine silahla ateş ettiğini, bu kişilerin çete olduğunu ileri sürdü.

Maktulün annesi Z.A. ise sanıklardan, oğlunu neden öldürdüklerini söylemelerini isteyerek, "Katiller hesap versin" dedi.

Mahkeme heyeti, H.E. ve A.Ö'nün tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Sarız ilçesinde 17 Kasım 2022'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada A.Ö'nün tabancayla ateş etmesi sonucu M.A. ve oğlu O.A. ile orada bulunan A.H. yaralanmış, yaralılardan M.A. kaldırıldığı Sarız Devlet Hastanesi'nde hayatın kaybetmişti. A.Ö. de darp sonucu yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan A.Ö. ile H.E. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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