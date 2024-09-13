Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Silahlı Kavga Davası: 3 Sanığa Müebbet Hapis Talebi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de meydana gelen silahlı kavga sonucunda hayatını kaybeden sözleşmeli er Turgut Uzun'un davasında, sanıklardan 3'ü hakkında müebbet hapis cezası istendi. Duruşma Çorum'da başladı, tutuklu sanıkların ifadeleri dikkat çekti.

KAYSERİ'de sözleşmeli Er Turgut Uzun'un (28) hayatını kaybettiği, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin Çorum'da görülen davanın ilk duruşmasında, sanıklardan Kerem Taşdemir (51), savunmasında, "Silahlı kavga çıktı. Adem Oral'ı ayağından vurdum ve o iki ağacın arasına düştü. Benim öldürme kastım olmaz, olamaz. Silaha da silahlanmaya da karşı birisiyim" dedi.

Olay, geçen yıl 30 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Pazarcı Nimet Taşdemir (48), oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ve amcaları Kerem Taşdemir, meyve-sebze almak için geldikleri halde, aralarında husumet bulunan Adem Oral ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral ayaklarından vurularak yaralandı. Arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen Sözleşmeli Er Turgut Uzun ise yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Sıddık Can, Kerem ve Nimet Taşdemir tutuklandı.

3 SANIK İÇİN 3'ER KEZ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir hakkında Sözleşmeli Er Turgut Uzun'a karşı olan eylemlerinden dolayı 'Kasten adam öldürme' suçundan 1'er kez, Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral'a (37) karşı eylemleri nedeniyle de 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 2'şer kez olmak üzere toplam 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Dosyanın geldiği Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle Çorum'a nakledilmesini talep etti. İnceleme sonrası dosya, Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderildi.

Dava, bugün Çorum'da görülmeye başlandı. Polis, sabah saatlerinden itibaren Çorum Adliyesi önünde güvenlik önlemi aldı. Tutuklu sanıklar Sıddık Can, Kerem ve Nimet Taşdemir, Kayseri'nden Çorum'a getirildi. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları ile Turgut Uzun'un yakınları katıldı.

'ÖLEN KİŞİYİ HİÇ GÖRMEDİM VE TANIMIYORUM'

Gergin geçen duruşmada ilk söz verilen tutuklu sanıklardan Sıddık Can Taşdemir, "Yaşadığımız olayın bizimle bir alakası yoktu. Akrabamız olan Kerem Taşdemir'in karşı tarafla, Oral ailesi ile aralarında husumet vardı. Olaydan 2 gün önce Kayseri Adliyesi'ndeki farklı bir davadan dolayı kavga çıkmıştı. Kerem'in yeğeni olduğum için bize de husumet beslediler. Olayın yaşandığı gün halde bulunuyorduk, araçla yolumuzu kestiler ve babamı darbettiler. Bana da ateş ettiler, ortalık bir anda karıştı. Aracın içinde otomatik tüfek vardı. Olay anında karşı taraf, bana silah doğrultmuştu. Ben de hedef gözetmeksizin korkutmak amacıyla havaya ateş ettim. Ölen kişiyi hiç görmedim ve tanımıyordum" dedi.

'35 YILLIK ESNAFIM'

Daha sonra söz verilen Kerem Taşdemir de şunları söyledi: "Olaydan 2 gün önce Kayseri'de adliyeye gitmiştim. O gün Oral ailesi ile aramızda bir arbede yaşandı. Olay günü ise hale giderek alışveriş yapacaktık. O gün Oral ailesinden bazı kişiler ile karşılaştık. Ardından silahlı kavga çıktı. Adem Oral'ı ayağından vurdum ve o iki ağacın arasına düştü. Benim öldürme kastım olmaz, olamaz. 35 yıllık esnafım. Silaha da silahlanmaya da karşı birisiyim."

1 TAHLİYE, 1 TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Nimet Taşdemir ile ilgili tahliye kararı verdi; Sıddık Can ve Kerem Taşdemir'in de tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Heyet ayrıca tutuksuz yargılanan müşteki-sanık Adem Oral'ın da tutuklanmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Kayseri 3-sayfa Güncel Hukuk Çorum Kavga

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklu amca yeniden savcılıkta

 Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 İstanbul'da kan donduran olay! Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı

Annesini katleden genç, günlerce cesediyle yaşadı
Ali Erbaş, teşekkür için Mesut Özil'i çağırdı: Önemli bir iş başardın

Ali Erbaş, teşekkür için Mesut'u çağırdı: Önemli bir iş başardın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 13 Eylül Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 13 Eylül Cuma bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı? 13 Eylül Cuma Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 67. bölüm, yeni bölümde neler oldu 13 Eylül Cuma? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 13 Eylül Yalı Çapkını 74. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! 14 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 14 Eylül Akrep, Boğa, Aslan burcu yorumu Arka Sokaklar CANLI izle! 13 Eylül Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Eylül günün maçları nereden izlenir? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 16. bölüm TRT 1 HD izleme linki!
title