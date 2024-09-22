Kayseri'de Silahlı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

KAYSERİ'de tartıştıkları Recep A. tarafından vurulan Ahmet E. (46) yaşamını yitirdi, İsmail M. ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta meydana geldi. Recep A. ile Ahmet E. ve İsmail M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ahmet E. ve İsmail M., Recep A. tarafından tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet E., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. 6 çocuk babası Ahmet E.'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Recep A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.