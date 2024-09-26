Kayseri'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

KAYSERİ'de E.D., tartıştığı H.D. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi 1831 Sokak'ta meydana geldi. E.D. ile H.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, E.D., tabancayla bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

? Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.