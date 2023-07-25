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Kayseri'de silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Kavgada tüfekle yaralanan B.E, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Battalgazi Mahallesi İlker Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada tüfekle yaralanan B.E, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

Devlet Hastanesi Kayseri Güncel Haberler

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