Kayseri'de silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Kavgada tüfekle yaralanan B.E, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.