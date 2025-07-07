Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir bağ evinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.O.'nun tüfekle açtığı ateş sonucu M.G., D.O. ve Ö.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, M.O. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, bir bağ evinde çıkan tartışmada M.O.'nun tüfekle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği M.G., D.O. ve Ö.A. yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi'ndeki bir bağ evinde meydana geldi. M.O. ile M.G., D.O. ve Ö.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.O.'nun tüfekli açtığı ateş sonucu saçmalar M.G., D.O. ve Ö.A.'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan M.O. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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