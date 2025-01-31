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Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Kayseri'nin Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay sonrası polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde iki grup arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya karışan şüpheliler, İldem Polis Merkezi Amirliği'ne ifade vermeye gitti.

Burada ifadeleri alınan şüpheliler arasında karakol binasının arkasında yakınlarının da katılmasıyla yeniden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay yerine özel harekat ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ve sağlık sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitil hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekiplerin kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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