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Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi bacaklarından yaralandı. E.A. ile H.D. arasındaki tartışma kavga ile sonuçlandı ve H.D. kaçtı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Gökkent Mahallesi'nde E.A. ile H.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. tabancayla E.A'yı bacaklarından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Melikgazi kayseri Kavga

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