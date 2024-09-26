Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Gökkent Mahallesi'nde E.A. ile H.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. tabancayla E.A'yı bacaklarından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.