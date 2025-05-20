Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü

Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. E.Ö., M.Ş. ile yaşanan tartışmanın ardından vuruldu ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayın şüphelisi M.Ş. ve iki kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kayaaltı Mahallesi'nde E.Ö. ile M.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen ve tarafların yakınlarının da dahil olduğu olayda E.Ö. silahla vuruldu.

Yakınları tarafından hastaneye kaldıran E.Ö., buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen M.Ş. ve beraberindeki 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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