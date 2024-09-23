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Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada A.E. hayatını kaybederken, İ.M. ise yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta dün iki grup arasında çıkan kavgada A.E'nin tabancayla öldürülmesi, İ.M'nin de yaralanması olayına karıştıkları belirlenen R.A, M.Ş, N.T, Ö.Ş. ile A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, özel harekat polislerinin güvenlik önlemi altında zırhlı araçla getirildikleri Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de dün çıkan kavgada tabancayla vurularak yaralanan A.E. ve İ.M. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan A.E. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel

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