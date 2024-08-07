Kayseri'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Talas ilçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta M.D. ile A.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.C. tabancayla M.D'ye evinin bahçesinde ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde M.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.