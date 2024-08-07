Kayseri'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan silahlı kavgada, M.D. isimli bir kişi hayatını kaybetti. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, A.C. isimli şüpheli tabancayla M.D'ye ateş etti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Talas ilçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta M.D. ile A.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada A.C. tabancayla M.D'ye evinin bahçesinde ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde M.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.