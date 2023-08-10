Kayseri'de silahlı kavga: 1'i ağır yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi ağır yaralandı. İlçeye bağlı Sakarya Mahallesi Yeşildere Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, İ.D. ile G.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.Ç., tüfek ile A.D.'ye ateş açtı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken ağır yaralanan İ.D. de ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Şüpheli G.Ç. de polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.