Kayseri'de Silahlı Gasp Şüphelileri Yakalandı

Kayseri'de Silahlı Gasp Şüphelileri Yakalandı
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Kayseri'de bir iş yerinde silahlı gasp gerçekleştirdiği iddia edilen iki şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda zanlıların adreslerinde kar maskesi, eldiven ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kayseri'de bir iş yerinden silahlı gasp yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kentte bir iş yerinde yaşanan silahlı gasp olayının ardından zanlıların yakalanması için 60 kişilik ekiple çalışma başlattı.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler H.D. (26) ve O.Ç. (28), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların adreslerinde kar maskesi, eldiven ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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