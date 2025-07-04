Kayseri'de Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Kayseri'de silahlı bıçaklı kavgada yaralanan yabancı uyruklu 2 kişi tedaviye alındı.

Merkez Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'deki bir akaryakıt istasyonunda Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.E ve M.E, tabanca ve bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.