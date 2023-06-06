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Kayseri'de silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı

Kayseri'de silahla yaralama olayının şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayının şüphelisi polis ekiplerince yakalandı. Ekiplerce şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayının şüphelisi polis ekiplerince yakalandı. Ekiplerce şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre silahla yaralama olayıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi yakalanırken, şüphelinin ev ve aracın yapılan aramalarda çok sayıda silah ve suçtan elde edilen yüklü miktarda para ve çok sayıda telefon ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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