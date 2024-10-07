Kayseri'de Silahla Yaralama Olayı: 13 Suç Kaydı Bulunan Şüpheli Yakalandı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 'silahla yaralama' olayına karışan ve 13 suç kaydı bulunan K.Y. (26), yakalandı.

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleşen 'silahla yaralama' olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonla K.Y. 'yi yakaladı. Şüphelinin 'Hırsızlık', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal, ithal veya ihraç etme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli K.Y., polis merkezine götürüldü.