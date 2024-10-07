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Kayseri'de Silahla Yaralama Olayı: 13 Suç Kaydı Bulunan Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Silahla Yaralama Olayı: 13 Suç Kaydı Bulunan Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen silahla yaralama olayına karışan 26 yaşındaki K.Y., 13 suç kaydı ile birlikte yakalandı. Emniyet ekipleri, şüphelinin adresinde düzenlediği operasyonla onu gözaltına aldı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde 'silahla yaralama' olayına karışan ve 13 suç kaydı bulunan K.Y. (26), yakalandı.

Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleşen 'silahla yaralama' olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonla K.Y. 'yi yakaladı. Şüphelinin 'Hırsızlık', 'Tehdit', 'Hakaret', 'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal, ithal veya ihraç etme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli K.Y., polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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