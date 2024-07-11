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KAYSERİ'de 'silahla yağma' suçundan hükümlü yakalandı

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KAYSERİ'de, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.S. (29), saklandığı evde gardıropta yakalandı.

KAYSERİ'de, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.S. (29), saklandığı evde gardıropta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan M.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Firari hükümlü, saklandığı evde gardırobun içinde yakalandı. Gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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