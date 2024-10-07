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Kayseri'de Silah Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Silah Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de silah ticareti yaptığı belirlenen S.Ö. gözaltına alındı. Yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

KAYSERİ'de, silah ticareti yaptığı belirlenen S.Ö. (25), adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Ö.'nün silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet fişek, 14 adet kovan ve 5 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Haber: Furkan KAVUKLU-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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