Kayseri'de şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu - Haberler

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Kayseri'de şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de şiir yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Programı ve Şiir Okuma Yarışması"nda dereceye girenler belli oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenen "Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Programı ve Şiir Okuma Yarışması"nda dereceye girenler belli oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmadaki şiirler, seçici kurul tarafından değerlendirilerek dereceye girenler belirlendi.

Yarışmada, Umut Yalçıntekin birinci, Yüsra Akyurt ikinci, Özge Şeref de üçüncü oldu.

Ödül töreni, 31 Mayıs 2022 Salı günü Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda yapılacak.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mesleki Eğitim, Kayseri, Şiir, Güncel, Haberler

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