Haberler

Kayseri'de Sigorta Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Sigorta Dolandırıcılığı: 5 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, bir internet sitesini kopyalayarak sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 5 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ'de, bir internet sitesini kopyalayarak sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi, 3 milyon 39 bin TL dolandırdığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir internet sitesini kopyalayarak sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi, 3 milyon 39 bin TL dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan arama yönlendirme cihazı, ruhsatsız tabanca, 20 fişek, 10 cep telefonu, 11 sim kartı, 2 harddisk ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.G.A. (25), A.Ü.G. (23) ve S.Ç. (18) tutuklandı, B.Ü. (23) ve S.Ç. (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu

İntihar notu yazıp ortadan kaybolmuştu! Günler sonra ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.