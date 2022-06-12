Kayseri'de şiddetli yağış sele neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de şiddetli yağış sele neden oldu

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Kayseri'de şiddetli yağış sele neden oldu

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kentin farklı bölgelerinde sel meydana geldi.

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kentin farklı bölgelerinde sel meydana geldi.

Kent genelinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağış, Gömeç, Güneşli, Kızık, Saraycık ve Sarımsaklı mahallerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı mahallelerin ulaşımında aksamalar yaşandı, sürücüler trafikte zorlandı.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye, jandarma, karayolları ve AFAD ekipleri çalışma yaptı.

Kapanan yollar, ekipler tarafından kısa sürede açıldı. Bazı ev ve ahırlar da selden zarar gördü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesindeki Sarımsaklı Mahallesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 2'si çocuk 30 kişiyi çadırlarını su basmasından dolayı tahliye etti.

Kocasinan ilçesindeki Güneşli Mahallesi'nde ise bir ev ve bir arabada mahsur kalan toplam 9 kişi de Güneşli Karakolu'nda görevli jandarma personeli tarafından kurtarıldı.

Öte yandan Yahyalı ilçesinde ise heyelan nedeniyle Derebağ Şelalesi yolu ulaşıma kapandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title