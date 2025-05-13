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Kayseri'de Şiddetli Sağanak: Alt Geçitlerde Araçlar Mahsur Kaldı

Kayseri'de Şiddetli Sağanak: Alt Geçitlerde Araçlar Mahsur Kaldı
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Kayseri'de meydana gelen sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı, belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına devam ediyor.

KAYSERİ'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, alt geçitlerde sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

Kent genelinde akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri meydana geldi. Çok sayıda yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri ilgili yerlerde yaşanan su baskınlarını tahliye etti. Bazı alt geçitlerde su birikintisi sonucu sürücüler, araçlarıyla mahsur kaldı. Kocasinan ilçesinde Osman Kavuncu ve Muhsin Yazıcıoğlu bulvarlarında su dolan alt geçitler araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca alt geçitlerde bir özel halk otobüsü ve otomobilin kaldığı görüldü. Belediye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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