Şiddetli rüzgar bir binanın çatısını düşürdü - Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı düştü.

Demokrasi Mahallesi 2228. Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatısı, akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgarda uçtu.

Savrulan çatı, sitenin bahçesine düştü. Site bahçesinde oynayan bir çocuk hafif yaralanırken bir araçta da hasar oluştu.