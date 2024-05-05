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Kayseri'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

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Kayseri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

R.Ş. yönetimindeki 38 P 1039 plakalı minibüs, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, M.H. idaresindeki 38 BM 546 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 7, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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