Kayseri'de Sendika Üyeleri Zam Talebi İçin Tabutlu Eylem Yaptı

KAYSERİ'de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı sendika üyeleri, maaş zammı talebinde bulunarak, tabutlu eylem yaptı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki TÜRK-İŞ binası önünde toplanan kalabalık, zam talebinde bulunarak sloganlar attı. Çok sayıda sendika üyesi sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Polis tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı eyleme, bir grup tarafından hazırlanan 'Ruhuna fatiha, kamu işçisi öldü' yazılı tabut getirildi. TÜRK-İŞ Kayseri İl Başkanı İdris Güven, "Biz kamuda çalışan işçiler olarak; 2025 yılı Toplu İş Sözleşme sürecinde karşılanmayan taleplerimiz, ücret artışımız ve haklarımız için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi her fırsatta dile getirdik. Bu kararlı duruşumuzun bir parçası olarak eylem planımızı kamuoyuna basın aracılığıyla duyurduk. Geçtiğimiz hafta, 81 ilde iş yerlerimizin önünde bildirilerimizi okuduk. Uyardık, çağrıda bulunduk, 'geçim derdi büyüdü, bu teklif toplu sözleşme değil, toplu oyalamadır. İşçiyi, emekçiyi açlığa mahkum etmektir' dedik. Bugün, eylem planımız doğrultusunda bir adım daha atıyoruz. Alanlardayız, meydanlardayız. Kitlesel olarak sesimizi yükselteceğiz" dedi.