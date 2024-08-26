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Kayseri'de sele kapılan otomobilin sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobili ile sele kapılan Muhittin Saraç'ın cansız bedeni 15 saat sonra bulundu. Görgü tanığı, sürücünün uyarılara rağmen yola devam ettiğini söyledi. Saraç'ın cenazesi toprağa verildi.

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde otomobili ile sele kapıldıktan 15 saat sonra cansız bedeni bulunan Muhittin Saraç (56) son yolculuğuna uğurlandı. Yaşanan olayın görgü tanığı Hekim Mazlum, "Sel nedeniyle 8-9 araba durduk, bekledik ama o durmadı. Herhalde işi var diye yola çıktı. Su aldı götürdü" dedi.

Bünyan'da cumartesi akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi. Yağış Güllüce Mahallesi'nde sele neden olurken, Muhittin Saraç'ın kullandığı otomobil saat 20.30 sıralarında suya kapıldı. İhbarla bölgeye Kayseri başta olmak üzere, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Gaziantep'ten AFAD, JAK, itfaiye ve arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler otomobile ulaştı, araçta olduğu öğrenilen Saraç için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler Saraç'ın cansız bedenine 15 saat sonra, otomobilinin bulunduğu dere yatağından 7 kilometre uzaklıkta bir evin bahçesinde ulaştı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Muhittin Saraç'ın cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'ne getirildi. Saraç için burada kılınan cenaze namazına, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, CHP Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Muhittin Saraç'ın oğulları Hayrullah, Galip, Bahri ve Abdullah Saraç ile yakınları ve mahalleli katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Saraç, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

VATANDAŞLAR DEVAM ETME DEMİŞ

Diğer yandan Muhittin Saraç'ın sele kapıldığı bölgede seyir halinde olan vatandaşlardan Hekim Mazlum, yaşanan olayı anlattı. Saraç'a sellektör yapıp, korna çalarak yola devam etmemesi gerektiğini söylediklerini belirten Mazlum, "Selde ben de o bölgede mahsur kaldım. 'Sel gitsin de giderim' dedim. Korna çaldım, uyardım. Durmadı. Geçtikten sonra da su aldı, götürdü. Bünyan'da bahçesi vardı. Oraya gitmiş. Bahçesinden Güllüce'ye dönüyormuş. Sel nedeniyle 8-9 araba durduk, bekledik ama o durmadı. Herhalde işi var diye yola çıktı. Su aldı götürdü" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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