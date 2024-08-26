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Kayseri'de selde hayatını kaybeden Muhittin Saraç toprağa verildi

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Muhittin Saraç'ın cenazesi defnedildi. Cenaze törenine Kayseri Valisi, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden Muhittin Saraç'ın cenazesi toprağa verildi.

Güllüce Mahallesi'nde sağanak sonrası sele kapılarak yaşamını yitiren 56 yaşındaki Saraç'ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından mahalleye getirildi.

Saraç'ın naaşı, Güllüce Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Saraç'ın ailesi ve yakınları, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

İlçede 24 Ağustos Cumartesi günü etkili olan sağanağın ardından sele kapılıp dere yatağına devrilen araçtaki Muhittin Saraç'ın cansız bedenine, dün, otomobilinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evin bahçesinde ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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