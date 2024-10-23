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Kayseri'de 'Selçuklu Eserleri Sergisi' Açıldı

Kayseri'de 'Selçuklu Eserleri Sergisi' Açıldı
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Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen 'Selçuklu Eserleri Sergisi', Selçuklu motifleriyle bezenmiş eserleri ziyaretçileriyle buluşturuyor. Sergi, 27 Ekim'e kadar açık kalacak.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hazırlanan "Selçuklu Eserleri Sergisi" açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'ndeki sergide Selçuklu motifleri ile bezenmiş çiniler, nakış örtüler, kitre bebekler, seramikten yapılmış ürünler, panolar, Selçuklu kıyafetleri ile Selçuklu dönemini yansıtan eserler yer alıyor.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ali Durmuş, serginin açılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Sergi, 27 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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