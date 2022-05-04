Sel ve heyelan kırsal mahalle yolunda ulaşımı aksattı - Haberler

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Sel ve heyelan kırsal mahalle yolunda ulaşımı aksattı

AA - Güncel
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sel ve heyelan, kırsaldaki bir mahallede ulaşımı aksattı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sel ve heyelan, kırsaldaki bir mahallede ulaşımı aksattı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçakır Mahallesi'ni ilçeye bağlayan yolun bir bölümünde şiddetli yağışın etkisiyle sel ve heyelan meydana geldi.

Dağlardan sürüklenen kaya parçaları ve toprak yığınları, yolu kapattı.

Ekipler, Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan Kapuzbaşı Takım Şelalelerine de ulaşımın sağlandığı yoldaki kayaları ve toprak yığınını temizledi.

Temizlendikten sonra iş makineleriyle düzenlenen yol ulaşıma açıldı.

AA / Güncel

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