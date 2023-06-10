Kayseri'de Sel Suları İstinat Duvarını Yıktı

Kayseri'de etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Bünyan ilçesindeki sel suları ise istinat duvarını yıktı. Ekipler tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Sel suları istinat duvarını böyle yıktı

Kayseri'de sağanak yağış sele dönüştü

KAYSERİ - Kayseri'de akşamüzeri etkili olan sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezinde bazı işyerlerini su basarken Bünyan ilçesinde de sele neden oldu. Sümer, Sağlık, Camicedit ve Camikebir mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan Belediyesi ve itfaiye ekipleri su basan yerlerde tahliye çalışmalarına devam ederken Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise ilçedeki son durumu paylaşarak; "Geçmiş olsun Bünyanımıza. Dönem dönem sel felaketleri yaşıyorduk ama bu biraz ağır ve fazla oldu. Yaptığımız kanallarda suyun yükselmediğini görüyorsunuz. Yalnız metrekareye düşen yağmur miktarı çok fazla olduğu için şuana kadar yaklaşık 60 tane evimizde su basması ihbarı aldık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan Belediyesi ve itfaiye ekipleri hep birlikte müdahale ediyorlar. Tedbiri elimizden bırakmayalım, evlerimizde kalmayı tavsiye ediyorum" dedi.

Sel suları istinat duvarını böyle yıktı

Öte yandan Bünyan ilçesindeki sel amatör kameralarca kaydedildi. Vatandaşlarca kaydedilen görüntülerde sel sularının şiddeti ve istinat duvarını yıkması yer aldı.