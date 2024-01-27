Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de sehpa tahtalarının arasında 2 kilo 15 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Kayseri'de yapılan operasyonda sehpa tahtalarının arasına gizlenmiş 2 kilo 15 gram uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de sehpa tahtalarının arasına gizlenmiş 2 kilo 15 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, sehpa tahtalarının arasına gizlenmiş 2 kilo 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title