Kayseri'de sehpa tahtalarının arasında 2 kilo 15 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de yapılan operasyonda sehpa tahtalarının arasına gizlenmiş 2 kilo 15 gram uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de sehpa tahtalarının arasına gizlenmiş 2 kilo 15 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, sehpa tahtalarının arasına gizlenmiş 2 kilo 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.