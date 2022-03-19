Kayseri'de şehitler anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Kayseri'de 1915 Kayseri Çanakkale Savaşı Şehit Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği ile Kayseri Yozgatlılar Federasyonu tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro Salonu'ndaki programa CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman, Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, 1915 Kayseri Çanakkale Savaşı Şehit Yakınları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yağar ve davetliler katıldı.

Saygı duruş ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşa Çağan, Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihi açısından önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Dernek olarak bu programa katkı sağlayıp hem şehitleri yad etmeyi hem de gelecek nesillere bu zaferi aktarmayı hedeflediklerini belirten Çağan, "Çanakkale'de yedi düvele karşı mücadele ederek vatan mücadelesinde şehit düşen atalarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Çanakkale'de ortaya konulan kahramanlık, vatan sevgisi kelimelerle tarif edilemez. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Dernek Başkanı Rıza Yağar da Çanakkale'de kendisinden kat kat güçlü düşmana karşı Türk milletinin azim, inanç, vatan sevgisi, dayanışma ile imanla düşmanı hüsrana uğratarak unutulmaz bir zafere imza attığını belirtti.

Konuşmaların ardından Çanakkale Zaferi'ni anlatan tiyatro sahnelendi. Program Türk halk müziği sanatçılarının kahramanlık türkülerini seslendirdiği konserle son buldu.