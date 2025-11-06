Kayseri'de "Şehit Murat Akpınar-7 Uygulaması"nda 45 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Kayseri'de düzenlenen "Şehit Murat Akpınar-7 Uygulaması" kapsamında, 45 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, aranan 148 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 618 personelin katılımıyla 67 noktada, "Şehit Murat Akpınar-7 Uygulaması" yaptı.

Uygulamada, 24 bin 663 kişi ve 8 bin 828 araç sorgusu yapıldı, park, bağ evi ve umuma açık alanlar kontrol edildi.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu veya uyarıcı hap ele geçirilen uygulamada, 45 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 148 kişi yakalandı, 19 yoklama kaçağına işlem yapıldı.

Kontrollerde alkollü araç kullanan 49, ehliyetsiz araç kullanan 132, yüksek sesle müzik dinleyen 117 ve aracında abartı egzoz kullanan 10 sürücüye işlem yapıldı ve 85 araç trafikten menedildi.

Uygulamada, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 18 fişek, 4 çalıntı otomobil, çekme belgeli otomobil, 8 hacizli ve yakalamalı otomobil ele geçirildi.