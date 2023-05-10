Kayseri'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kayseri'de seçim güvenliği toplantısı Vali Gökmen Çiçek başkanlığından yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan ve alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, kaymakamlar ve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Vali Çiçek, seçim sürecinin kentte huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını, siyasi parti yöneticilerinin, adayların ve vatandaşların sürece katkılarının önemli olduğunu belirtti.

Polis ve jandarma teşkilatının seçim öncesi ve seçim sonrası alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmayı hassasiyetle yürüttüğünü aktaran Vali Çiçek, "Oy verme günü ve sonrasında herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için bütün birimlerimiz mesai mefhumu gözetmeden görevleri başında olacaklardır." ifadesini kullandı.

Toplantı sonunda, seçim süreciyle ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler, seçim öncesi ve sonrası uyulması gereken yasal sorumluluklara ilişkin değerlendirme yapıldı.