Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı - Haberler

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Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

AA - Esma Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de şarampole devrilen tur otobüsündeki 30 kişi yaralandı

Kayseri'de tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

Kayseri'de tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 30 kişi yaralandı.

Ahmet T'nin kullandığı 33 EKC 39 plakalı tur otobüsü, Sarıoğlan ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 30 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yolculardan Rıfkı Can, AA muhabirine, Karadeniz turundan Mersin'e döndüklerini söyledi.

Sabah saatlerinde şoförün önce yön tabelalarına vurduğunu anlatan Can, "Ondan sonra kurtarmaya çalışırken otobüs yan yattı. Büyük ihtimalle şoförün uyumasından dolayı kaza oldu." iddiasında bulundu.

Yaralılardan 24'ü taburcu edildi, 6'sının çeşitli hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Öte yandan kazadan yara almadan kurtulan bazı yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Sarıoğlan Kayseri Güncel Haberler

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