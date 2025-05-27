Kayseri'de Şarampole Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
E.U. idaresindeki 38 AIU 244 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi Çat mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile H.Ç, M.Ö, E.Ö. ve A.Ö. yaralandı.
Otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel