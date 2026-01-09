Haberler

Kayseri'de iş insanlarını şantaj yapan çeteye operasyon: 2 tutuklama

Kayseri'de iş insanlarının uygunsuz görüntülerini kayda alarak şantaj yapan bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

KAYSERİ'de iş insanlarının uygunsuz görüntülerini kayda alıp, şantaj yaparak para isteyen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş insanlarının uygunsuz görüntülerini kayda alıp, şantaj yaparak para isteyen çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında S.P. (56), S.K.K. (44) ve A.S. (28), seri numaraları alınmış paralar ile birlikte suçüstü yakalandı. İşlemlerinin ardından S.P. ile S.K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.S. isimli erkek de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
