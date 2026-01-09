Haberler

İş insanlarını kayda alıp, şantaj yapan çeteye operasyon; 2 tutuklama

Güncelleme:
Kayseri'de iş insanlarının uygunsuz görüntülerini kaydederek şantaj yapan bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

KAYSERİ'de iş insanlarının uygunsuz görüntülerini kayda alıp, şantaj yaparak para isteyen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş insanlarının uygunsuz görüntülerini kayda alıp, şantaj yaparak para isteyen çeteye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında S.P. (56), S.K.K. (44) ve A.S. (28), seri numaraları alınmış paralar ile birlikte suçüstü yakalandı. İşlemlerinin ardından S.P. ile S.K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.S. isimli erkek de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
