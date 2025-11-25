Kayseri'de Sanık Avukatına Tehdit İddiasında Ceza Bozuldu

KAYSERİ'de cinayet davasında sanık avukatı olan Neşe Nasırlıoğlu'nu (27) tehdit ettiği iddiasıyla 1 yıl hapse çarptırılan Ö.C.'nin (47) cezası, 'yanlış hüküm' kurulduğu gerekçesiyle bozuldu. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi, Nasırlıoğlu'nun avukat olduğunu hatırlatarak 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçuna yönelik herhangi bir araştırma yapılmadan hüküm kurulduğunu belirtti.

Olay, 5 Mayıs 2023'te Akkışla ilçesinde meydana geldi. Sonay Arslaner, iddiaya göre kendisini sürekli rahatsız eden komşusu Mehmet Can'ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Mehmet Can hayatını kaybetti, gözaltına alınan Sonay Aslaner tutuklandı. Sonay Arslaner hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

SANIK AVUKATINA TEHDİT İDDİASI

Yargılama süreci işlerken; sanık avukatlarından Neşe Nasırlıoğlu ile maktul yakınlarından Ö.C. arasında iddiaya göre; dava dosyası nedeniyle husumet oluştu. Duruşma öncesi Ö.C.'nin, avukat Nasırlıoğlu'nu çeşitli yollardan tehdit ettiği öne sürüldü. Neşe Nasırlıoğlu'nun şikayeti sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Ö.C. hakkında 'Basit tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

KARAR VERİLDİ

18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1 Nisan 2024'te görülen davada sanık Ö.C., 'Tehdit' suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Avukat Nasırlıoğlu'nun avukatı ile birlikte yaptığı itiraz sonrası dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde taşındı. Dosyanın geldiği 6'ncı Ceza Dairesi, dosyada yaptığı incelemede; sanık hakkında 'yanlış hüküm' kurulduğu gerekçesiyle bozma kararı verdi.

YENİDEN YARGILANDI

Ceza Dairesi, Neşe Nasırlıoğlu'nun avukat olduğunu hatırlatarak 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçuna yönelik herhangi bir araştırma yapılmadan sanık hakkında 'tehdit' suçundan hüküm kurulduğunu, bu durumun da Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. Bozma kararının ardından yerel mahkemede yeniden yapılan yargılamada; savcı, şikayetçinin yargı mensubu olduğunu hatırlatarak sanık için 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ceza istedi. Duruşma, sanık avukatının savunma için süre istemesi nedeniyle ertelendi.