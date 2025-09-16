Haberler

Kayseri'de Salça Kaynatırken Yangına Neden Oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, boş arazide salça kaynatırken yangın çıkmasına sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kadının salçayı karıştırmaya devam etmesi dikkat çekti.

Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide, saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre; adı öğrenilemeyen kadın boş arazide salça kaynatırken yangına neden oldu. Yangın geniş alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında kadının, alandan uzaklaşmayıp salçasını karıştırmaya devam ettiği anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, itfaiyeciler alevlere müdahale ederken, kadının salçasını karıştırıp bir süre sonra da uzaklaştığı görüldü.

